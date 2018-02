Der Release-Termin von State of Decay 2 rückt immer näher und jetzt wurde die USK-Einstufung des Zombie-Survival-Titels verkündet.

State of Decay 2 wird von dem Entwicklerstudio Undead Labs und dem Publisher Microsoft auf den Markt gebracht. Via Twitter hat sich Microsoft nun zu der USK-Einstufung des Open-World-Spiels geäußert. In Deutschland erhält es das rote USK-Siegel. State of Decay 2 ist daher ab 18 Jahren erhältlich. Der Xbox-Play-Anywhere-Titel wird aber ungeschnitten veröffentlicht.

State of Decay 2 wird für den PC und die Xbox One erscheinen. Das genaue Datum ist nicht bekannt. State of Decay 2 soll aber noch im Frühjahr herauskommen. Vor zwei Wochen wurde angekündigt, dass der Titel ab seinem Release Bestandteil des Xbox Game Pass sein wird. Abonnenten müssen ihn also nicht erst kaufen.