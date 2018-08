So lange fällt die Kampagne aus

Starlink: Battle for Atlas

Ubisoft richtet auch auf der gamescom seinen Fokus auf Starlink: Battle for Atlas. Auf der deutschen Messe gibt es zum Spiel neue Infos, unter anderem zur Spielzeit der Kampagne.

Im Oktober wird Ubisoft Toronto das neue Starlink: Battle for Atlas veröffentlichen, das bereits auf der E3 2018 in Los Angeles ausführlich präsentiert wurde. Im Krieg zwischen Gut und Böse verschlägt es euch im Titel auf etliche erkundbare Planeten, doch wie lange wird euch das Abenteuer eigentlich beschäftigen?

Producer Matthew Rose hat sich auf der gamescom im Gespräch mit Gamerant zur Kampagne geäußert, und diese hat eine durchaus beachtliche Spielzeit zu bieten. Basierend auf den ersten Spieltests bei Ubisoft selbst gab er folgende Prognose ab: "Die Hauptkampage ist eine 20 bis 25 Stunden lange Erfahrung. Aufgrund der lebendigen und sich dynamisch entwickelnden Welt - die Legion schlägt ständig zurück und die Allianz wird weiter wachsen - könnt ihr das Spiel aber noch für eine lange Zeit zocken und dieses System aufgreifen."

Im Zuge dieser lebendigen Spielwelt sollt ihr regelmäßig auch neue Herausforderungen an die Hand bekommen. Auch DLC-Inhalte nach dem Release sind geplant, wobei es sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Zusatzinhalte geben wird.

Starlink: Battle for Atlas erscheint am 16. Oktober 2018 für Switch, PS4 und Xbox One.