Auf der E3 2018 hatte Bethesda mit Starfield sein ambitioniertes neues Sci-Fi-RPG angekündigt, bisher allerdings nur für die nächste Konsolengeneration. Womöglich erscheint das Spiel aber auch für PS4 und Xbox One.

Das neue Singleplayer-Rollenspiel Starfield ist das nächste potentielle Highlight aus dem Hause Bethesda. Bei der Ankündigung auf der E3 2018 in Los Angeles ließ das Studio jedoch aufhorchen: Der Titel wurde als Next-Gen-Titel benannt und soll daher erst für die nächste Generation um PS5 und Co. zu haben sein. Das war zumindest die allgemeine Annahme nach der Vorstellung, doch womöglich bekommen auch PS4 und Xbox One den Sci-Fi-Titel geliefert.

Gegenüber Eurogamer hat sich Bethesdas Studioleiter Todd Howard genauer zu diesen Aussagen geäußert und eine Klarstellung nachgereicht. Die Begrifflichkeit "next-gen" beziehe man bei Bethesda selbst demnach auf zweierlei Dinge, nämlich Hard- und Software. Man denke mit dem Titel schon weit in die Zukunft und baue das Spiel so auf, dass es Next-Gen-Hardware nutzen könnte. Das sei auch das Ziel des Studios, dennoch schließe das laut Howard nicht zwangsläufig aus, dass Starfield nicht auch auf den aktuellen Systemen existieren könnte. Kurzum: Auch ein Cross-Gen-Titel, der für PS4, Xbox One und deren Nachfolger erhältlich sein wird, ist also im Bereich des Möglichen.

Was die Software betrifft, so wolle man das Singleplayer-RPG-Genre und die Spielmechaniken ebenfalls auf ein neues, moderneres Fundament setzen. Auch das verstehe man bei Bethesda unter "next-gen".

Es scheint also noch vieles offen zu sein, was Starfield betrifft. Das Spiel befindet sich bei Bethesda bereits seit 2004 in Planung, die aktiven Arbeiten haben aber erst 2015 nach dem Release von Fallout 4 begonnen.