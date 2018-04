Die Arbeiten an dem Stardew-Valley-Multiplayer gehen voran. Jetzt wissen wir, dass das Update nur noch wenige Wochen vor uns liegt, Das hat der Schöpfer der Farming-Simulation, Eric Barone, nun bestätigt.

Barone, der regelmäßig über den Stand seiner Arbeit über Twitter informiert, hat einen Tweet veröffentlicht, in dem er sich dem aktuellen Status des schon sehr lange angekündigten Multiplayer-Modus für Stardew Valley widmet. Dem Entwickler zufolge, der auch als Concerned Ape bekannt ist, müssen wir nur noch etwa einen Monat warten, bis wir zu zweit die gute alte Farm hüten dürfen. Das bedeutet, dass auch eine Beta nicht mehr lange auf sich warten lassen dürfte. Derzeit ginge es nur noch darum, Bugs auszubügeln.

Darüber hinaus arbeitet Barone auch an neuen Inhalten für Stardew Valley. Zu sehen bekamen wir von ihm vor einigen Monaten ein Bild, auf dem angedeutet wurde, dass es einen neuen Bereich der Karte geben wird, der uns auf's Meer führt.

Update on Stardew Valley multiplayer: still making good progress on fixing bugs, if all goes well it should be ready in about a month