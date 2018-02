Der Indie-Hit Stardew Valley soll ja bereits länger auch einen Multiplayer-Part erhalten, doch dieser ließ auf sich warten und wurde auch verschoben. Nun gibt es aber wirklich Licht am Ende des Tunnels.

In einem neuen Update des Entwickler-Blogs wurde nun bekannt gegeben, dass der lang erwartete Multiplayer-Modus für Stardew Valley nun wirklich im Frühjahr 2018 erhältlich sein soll - zumindest in Form einer ersten Beta. Das Studio Chucklefish wollte das entsprechende Update eigentlich bereits vor dem Jahresende 2017 zur Verfügung stellen, musste dieses aber in das erste Quartal 2018 verschieben, um Feintuning und Qualitätssicherungsarbeiten unterzukriegen. Immerhin dieser Termin scheint nun aber eingehalten werden zu können.

Der Multiplayer-Modus erhält mit dem Update auf Version 1.3 Einzug, welches zudem auch die Sprachunterstützungen für Französisch, Italienisch, Koreanisch und Türkisch mit sich bringt. Laut Eric "ConcernedApe" Barone sind die Arbeiten an den neuen Spiel-Features abgeschlossen und die zusätzlichen Inhalte wurden für die Übersetzung bereits eingesendet.

Das Team selbst beschäftigt sich aktuell noch mit Bugfixes und sobald der übersetzte Text in das Spiel eingepflegt wurde, startet eine Qualitätssicherungsphase, in der auch alle neuen Features getestet werden. Das betrifft nicht nur den Multiplayer-Part, sondern auch die Neuerungen im Singleplayer.

Sobald auch diese interne Testphase abgeschlossen ist, wird man eine öffentliche Beta starten, so Barone weiter. "Ich visiere immer noch eine Veröffentlichung im Frühjahr für die Beta an", betont der Entwickler. Spezifische Details dazu sollen bekannt gegeben werden, wenn die Beta näher rückt. Dann gibt es auch Infos, wie der Multiplayer genau funktioniert sowie eine komplette Feature-Liste zum Update.