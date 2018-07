Was lange währt, wird endlich gut: Der Indie-Erfolgstitel Stardew Valley wird nun endlich um einen Multiplayer-Modus erweitert. Das entsprechende Update hat nun einen Release-Termin.

Seit einiger Zeit befindet sich der Multiplayer-Part von Stardew Valley bereits in einer Beta-Testphase. Auf einen konkreten Termin mussten wir dennoch noch sehr geduldig warten, doch dieses Warten hat jetzt endlich ein Ende.

So haben die Entwickler nun bestätigt, dass der seit 2016 in Arbeit befindliche Multiplayer-Modus in Kürze endlich final veröffentlicht wird. Der öffentliche Beta-Test sei demnach abgeschlossen und am 01. August 2018 könne das fertige Update für Käufer des Indie-Hits veröffentlicht werden. Der Download wird via Steam, Humble Store und weitere digitale Anbieter getätigt werden.

Habt ihr dieses installiert, dann könnt ihr künftig andere Spieler über verschiedene Optionen einladen und das Spiel mit diesen zusammen genießen. So gibt es Freundeslisten, Einladungscodes oder auch einen LAN-Modus. Jeder Spieler wird eine eigene Kabine zur Verbindung benötigen; bis zu drei solcher Zugänge können für 100g oder 10 Stone erworben werden.

Der Multiplayer-Modus ermöglicht sogar Hochzeiten und bringt auch einen Chat sowie Emojis mit sich. Der Schwierigkeitsgrad kann skaliert werden, um höhere Profite beim gemeinsamen Zocken einzufahren.

Randnotiz: Der oben genannte Termin gilt zunächst nur für PC, Mac und Linux. Wann auch die Konsolen Switch, PS4 und Xbox One versorgt werden, ist noch nicht bekannt; die Switch wird in diesem Bereich jedoch den Anfang machen.