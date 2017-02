Wie nun angekündigt wurde, dürfen sich Fans auf PlayStation 4 und Xbox One über eine physische Version von Stardew Valley freuen.

Als das Ein-Mann-Projekt Stardew Valley im Februar 2016 für den PC erschienen ist, war die Gaming-Welt Feuer und Flamme. Daher ist es nicht verwunderlich, dass vor einigen Wochen auch eine Konsolen-Fassung des Titels erschienen ist. Nun erreicht das Spiel den nächsten Meilenstein, denn im April soll eine physische Retail-Fassung folgen.

In der sogenannten Collector's Edition, die am 13. April für Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen soll, werdet ihr neben der Disc-Fassung des Spiels auch den Soundtrack des Titels, das "Stardew Valley Guidebook" und eine Map von Pelican Town finden. Kosten soll das Paket circa 30 Dollar.