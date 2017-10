Der Veröffentlichungstermin von Stardew Valley für die Nintendo Switch wurde bekanntgegeben. Noch in diesem Monat kann man sich auf die Farm begeben.

Die Umsetzung von Stardew Valley für die Nintendo Switch hat einen Veröffentlichungstermin erhalten. Solo-Entwickler Eric Barone, besser bekannt als ConcernedApe hat die Nachricht in einem Blogeintrag auf der offiziellen Webseite des Spiels verkündet. Der Titel wird zum Preis von 14,99 US-Dollar angeboten werden und "vorerst" nur digital über den Nintendo eShop erhältlich sein. Es besteht also durchaus die Möglichkeit, dass zukünftig auch eine physische Version im Handel veröffentlicht wird. Die Portierung für die Nintendo Switch wurde von Sickhead Games entwickelt, die das Spiel ebenfalls auf die PlayStation 4 und Xbox One gebracht haben. Außerdem waren sie auch für Titel wie Darkest Dungeon und Octodad: Dadliest Catch zuständig.

Barone äußerte sich wie folgt zur erfreulichen Mitteilung: "Ich bin sehr froh, dass Stardew Valley auf einer Nintendo-Konsole erscheinen wird. Ich bin mit Nintendo aufgewachsen!" Am 5. Oktober ist es endlich soweit und die Farmarbeit kann auf der neuesten Konsole von Nintendo losgehen.