Ehrlich währt am längsten. Nachdem ein Spieler den Quellcode von StarCraft gefunden hat, überschüttet ihn Blizzard mit Geschenken. Der ehrliche Finder hatte eine Kiste voller Blizzard-Utensilien auf ebay ersteigert und den wertvollen Rohling darin gefunden.

Es hat fast etwas von einem Märchen: Als der Reddit-Nutzer Khemist49 auf ebay eine Kiste voller Krimskrams des Entwicklers Blizzard ersteigerte, war ihm sicher nicht bewusst, was für einen Schatz er da aufgegabelt hatte. In der Kiste befand sich unter anderem ein CD-Rohling, auf dem die Worte "StarCraft Gold Master Source Code" aufgedruckt waren - der Quellcode des Strategie-Kultklassikers aus den 90ern. Doch ob Khemist49 das Stück zurückgeben sollte oder nicht, war ihm anfangs selbst nicht ganz klar.

Denn nachdem er in Reddit bekannt machte, was da in seine Hände gefallen war, hackten Nutzer von allen Seiten auf ihm rum. Die eine Partei drängte ihn dazu, die CD zu rippen und den Code der Öffentlichkeit nicht vorzuenthalten. Andere kritisierten den Finder, dass er den Rohling zurückgeben sollte. Darunter auch die Rechtsabteilung von Blizzard höchstselbst. Sie hatte von dem Fund erfahren und erinnerte Khemist49 daran, dass es sich um da geistige Eigentum von Blizzard handle. Auch der Reddit-Nutzer holte rechtliche Beratung ein und entschloss sich dazu, das Richtrige zu tun und die CD den Eigentümern zuzuschicken.

Aber das Studio ließ sich nicht lumpen und belohnte die Ehrlichkeit des Finders. Ein Exemplar von Overwatch und ein Gutschein in Höhe von 250 Euro im Blizzard-Store. Blizzard teilte mit, dass die CD irgendwann gestohlen worden sei. Das ist noch nicht alles. Darüber hinaus ließ das Studio ein Ticket und die volle Übernahme aller Anfahrtskosten zur Blizzcon springen. Ehrlich währt eben doch am längsten.