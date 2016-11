StarCraft II: Legacy of the Void

Natürlich spielte auch das Strategiespiel StarCraft II auf der BlizzCon eine Rolle. Für Spieler des Titels hat Blizzard ebenfalls Neuerungen bis in das kommende Jahr 2017 hinein eingeplant.

Mit "Expedition" wird eine virtuelle Schatzkarte eingeführt, die sowohl die World Championship Series des Spiels unterstützen als auch Spielern Zugriff auf Goodies ermöglichen soll. Wer sich die virtuelle Schatzkarte zulegt, kann sich neue Spielinhalte verdienen, indem er seinen Lieblingsmodus in StarCraft II zockt. Je mehr ihr spielt, destmo mehr Belohnungen erwarten euch. Aktuell sind in diesem Zusammenhang zwei Saisons pro Jahr geplant, die in die große eSports-Veranstaltung eingebunden werden soll.

Zu den Belohnungen gehören fraktionsspezifische Skins für jede Spezies, beispielsweise die brutalen Tal'darim, die Urzerg oder die terranischen Söldner. Auch neue digitale Comics sollen veröffentlicht werden, wobei diese sich um jede der Spezies drehen; diese können direkt im Spiel gelesen werden. Der Startschuss soll in der ersten Hälfte von 2017 fallen; dann gibt es auch weitere Details.

Früher kommt das Missionspaket #3 von Novas Geheimmissionen; durch dieses wird die Trilogie abgeschlossen, indem Nova schnell handelt und eine Verschwörung ein für alle Mal beendet. Alle Assets der Geheimmissionen stehen ab dann zudem auch für den Editor zum Spiel zur Verfügung. Das Missionspaket erscheint am 22. November 2016.

Im kommenden Jahr wird auch der gut angenommene Koop-Modus ausgebaut. Anfang 2017 soll zunächst mit Alexei Stukov ein weiterer Kommandant Einzug erhalten. Er ist halb Zerg, halb Terraner und seine Einheiten spiegeln sein Erscheinungsbild wieder. Stukov kann Mechaniken beider Spezies nutzen. Weitere Neuerungen für den Koop-Modus über Stukov und zwei ebenfalls angekündigte neue Karten (Nicht ohne meinen Kumpel, Left2Die) hinaus, darunter eine neue Bestenliste, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.