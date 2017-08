Blizzard Entertainment schraubt weiter an seinem Echtzeit-Strategietitel StarCraft II: Legacy of the Void. Ab sofort steht ein neuer Koop-Commander bereit. Wir verraten euch, um wen es sich handelt und was dieser drauf hat.

Blizzard hatte ja bereits angekündigt, dass mit Dehaka der nächste Koop-Commander zu StarCraft II: Legacy of the Void in den Startlöchern steht. Ab sofort ist dieser nun auch spielbar.

Dehaka führt sein Rudel mit der ganzen Gerissenheit und Wildheit der Urzerg an. Die Zerg sind für ihre Fähigkeit bekannt, sich anzupassen und zu mutieren. Keine Kreatur verkörpert diese Eigenschaften besser als Dehaka. Er wird im Laufe der Schlacht immer stärker und kann sich perfekt an jeden Gegner anpassen. Zu seinen Fähigkeiten zählen laut offiziellen Angaben:

Anspringen – Springt gegnerische Einheiten an und schlägt ohne Gnade zu.

Einschüchterndes Gebrüll – Lässt seine Feinde erstarren, wodurch sich deren Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit verringert.

Verschlingen – Verschlingt eine gegnerische Einheit und absorbiert vorübergehend ihre Stärke.

Dehaka kann die Unterstützung von Urwürmern anfordern, die sich durch die gesamte Karte graben und seine Verteidigung verbessern. Außerdem kann er drei Rudelführer beschwören, die ihn mit ihren einzigartigen Fähigkeiten im Kampf unterstützen.