In wenigen Wochen wird das Sci-Fi-Strategiespiel StarCraft von Blizzard Entertainment bereits 20 Jahre alt, und dieses Jubiäum gilt es natürlich ausgiebig zu feiern. Der Kult-Entwickler hat daher Einiges geplant.

Am 31. März 2018 ist es soweit: Der Kult-Strategiespiel StarCraft von Blizzard Entertainment wird 20 Jahre alt. Das galaktische Jubiläum wird dann zusammen mit der Community ausführlich gefeiert. Im Folgenden verraten wir euch, was die Mannen des Entwicklers alles geplant haben.

So soll es am besagten Tag mit "StarCraft is Life: A 20th Anniversary Celebration" eine eigene Dokumentation zum Spiel geben. Der Film zeigt Interview mit StarCraft-Spielern aus aller Welt, die erzählen, auf welche Arten und Weisen die Spielereihe ihr Leben beeinflusst hat.

Am 30. sowie 31. März wird es zur Feier des 20. Jahrestags außerdem einen großen Livestream geben, in dem alte und neue Persönlichkeiten rund um das Franchise zu Wort kommen. Wer via Twitch einschaltet, der erhält einen Twitch-Konsolen-Skin für StarCraft II und es gibt außerdem weitere Goodies abzustauben.

Wie von Blizzard gewohnt wird ein solches Jubiläum aber nicht nur in StarCraft, sondern spielübergreifend auch in den anderen Titeln des Studios gefeiert. Folgende Besonderheiten sind laut offiziellen Angaben eingeplant:

StarCraft II: "Spieler von StarCraft II können sich in das Spiel einloggen und sich Remastered-Konsolenskins für Terraner, Zerg und Protoss, ein 20 Jahre StarCraft-Porträt, einen 20 Jahre StarCraft-Erfolg und Decals für 20 Jahre Terraner, Zerg und Protoss verdienen. Vom 06. bis 20. März gibt es außerdem Rabatte auf ausgewählte StarCraft-II-Gegenstände."





StarCraft: Remastered: "Ein neuer Konsolenskin erwartet alle, die sich während des 20. Jubiläums von StarCraft einloggen. Vom 06. bis 20. März ist StarCraft: Remastered außerdem zu einem günstigeren Preis erhältlich."





Heroes of the Storm: "Spieler, die im März in den Nexus stürmen, erhalten Porträts für Protoss, Zerg und Terraner und können ihr Geschick in Heldenchaosvarianten mit StarCraft-Bezug testen. Außerdem wird ein neuer Held aus dem StarCraft-Universum bald Einzug in den Nexus halten."





Diablo III: "Mit der Hyperion in Tristram – der neue Gefährte Schwerer Kreuzer macht es (auf eine gewisse Art und Weise) möglich!"





World of WarCraft: "Eine besondere Anerkennung erwartet alle WoW-Spieler, die den Befehl /salute auf eines der folgenden StarCraft-Haustiere anwenden: Zergling, Gurgli, Mini-Thor, Berstling oder Zeradar."





Overwatch: "Mit dem neuen Kerrigan-Skin für Widowmaker wird Talons skrupelloseste Auftragsmörderin mit einer der tödlichsten Ghosts des Dominion zusammengeführt."





Hearthstone: "Spieler können sich im Laufe dieses Monats auf ein von StarCraft inspiriertes Kartenchaos freuen."

StarCraft hat sich seit dem ursprünglichen Release weltweit mehr als 20 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten und auch einflussreichsten Echtzeit-Strategiespielen der Spielegeschichte. Vor allen Dingen in der eSports-Szene hat sich der Titel über Jahre hinweg etabliert.