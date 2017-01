Portal-Designer schließt sich Entwickler-Team an

Das neue Star-Wars-Projekt von Visceral Games um Amy Hennig und Jade Raymond herum hat Zuwachs bekommen. Die Portal-Designerin Kim Swift wird an dem noch nicht näher erläuterten Spiel aus dem Star-Wars-Universum als Design Director beteiligt sein.

Das Team um das noch nicht konkret enthüllte Star-Wars-Spiel von Visceral Games (Dead Space, Battlefield: Hardline) nimmt immer deutlichere Züge an. Unter der Führung der Uncharted-Mitarbeiterin und Entwicklerlegende Amy Hennig versammeln sich die ausführende Produzentin von Assassin's Creed, Jade Raymond, und nun auch Kim Swift, die mit Portal auch an einem äußerst erfolgreichen Spiel beteiligt war. Damit liegt das Projekt bereits in den Händen dreier fähiger Damen.

Neben Portal hat Swift an einer Vielzahl anderer Spiele mitgearbeitet. Darunter Quantum Conundrum und Soul Fjord. Viel ist über das Star-Wars-Spiel von Visceral Games noch nicht bekannt, außer, dass es 2018 auf den Markt kommen soll, die Handlung vermutlich anhand mehrerer Protagonisten erzählt wird und laut Uncharted-Star Nolan North einen ähnlichen Stil wie Uncharted anstrebt.