Knights of the Eternal Throne konkret datiert

Star Wars: The Old Republic

Mit Knights of the Eternal Throne hat BioWare bereits vor einiger Zeit die nächste Erweiterung zu Star Wars: The Old Republic angekündigt. Nun gibt es auch einen konkreten Erscheinungstermin.

In einer neuerlichen Pressemeldung haben BioWare und Lucasfilm nun den konkreten Termin für die Veröffentlichung von Knights of the Eternal Throne zum Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Republic bekanntgegeben. Das digitale Add-on werdet ihr euch demnach ab dem 02. Dezember sichern können. Für Abonnenten des Spiels ist die Erweiterung kostenfrei erhältlich.

Wer am 26. Oktober ein Abonnement besitzt, erhält die berüchtigte Söldnerin und Kopfgeldjägerin Shae Vizla als Gefährtin; dabei handelt es sich um die Vorbesteller-Belohnung für Abonnenten. Wer am 28. November Abonnent ist, erhält zudem einen neuen, schnellen Aufklärungsläufer. Wer den den gesamten Zeitraum bis zum Release der Erweiterung Abonnent ist, der erhält drei Tage früheren Zugang zum Add-on. Weitere Details zur Erweiterung sowie zu den Boni findet ihr hier auf der offiziellen Webseite. Im Anschluss gibt es noch den neuen Verraten-Trailer zum Add-on für euch.