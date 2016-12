Kurzinfo

In Star Wars: The Old Republic erforscht der Spieler ein Zeitalter tausende Jahre vor der Geburt Darth Vaders, als der Krieg zwischen der Alten Republik und dem Imperium der Sith die Galaxie teilte. Man hat die Wahl zwischen Jedis, Sith oder anderen klassischen Star Wars-Charakteren, in deren Rolle man individuelle Geschichten erlebt. Jeder entscheidet für sich, ob er zur hellen oder zur dunklen Seite der Macht gehören will. Auf seinem Weg findet der Abenteurer mutige Gefährten, die, je nach Verhalten des Spielers, an seiner Seite kämpfen oder ihn gar hintergehen. Der Spieler hat ebenso die Möglichkeit, auf Basis des dynamischen Kampfsystems gemeinsam mit Freunden gegen gefährliche Gegner zu kämpfen und unglaubliche Herausforderungen zu meistern.