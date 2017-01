Nach dem Spin-Off Rogue One: A Star Wars Story im Dezember 2016 steht Ende dieses Jahres die nächste Fortsetzung der eigentlichen Reihe auf dem Plan. Heute wurde nun der finale Filmtitel bestätigt.

Schon länger stand fest, dass im Dezember 2017 mit "Star Wars Episode VIII" der nächste Teil der Science-Fiction-Saga in die Kinos kommen wird. Details waren bis dato aber so sehr Mangelware, dass noch nicht einmal der finale Filmtitel bekannt war. Das hat sich aber heute geändert.

So wurde nun bekanntgegeben, dass der Episode VIII unter dem Namen "Star Wars: The Last Jedi" in die Kinos kommen wird. Der Film setzt die Handlung von Episode Vii namens "Das Erwachen der Macht" aus dem Jahre 2015 rund um die Familie Skywalker fort. Für Buch und Regie wird Rian Johnson verantwortlich zeichnen, die Produktion übernehmen Kathleen Kennedy und Ram Bergman. Executive Producer sind J.J. Abrams, Jason McGatlin und Tom Karnowski.

Auch einen konkreten Starttermin nannte man bereits: den 14. Dezember 2017. Dann werdet ihr zum letzten Mal Carrie Fisher in ihrer Rolle als Prinzession Leia bewundern dürfen. Die Schauspielerin verstarb überraschend vor wenigen Wochen.