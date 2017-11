Während Star Wars: Battlefront 2 eher negative Schlagzeilen macht, wird anderorts über die Rückkehr eines Klassikers gesprochen, der schon längst einmal portiert werden sollte, es dann aber doch nicht dazu gekommen ist.

Das deutsche Entwicklerstudio Factor 5 würde nichts lieber tun, als Star Wars: Rogue Squadron für die Switch zu portieren. Ende der 90er war das Action-Spiel vor allem auf dem Nintendo 64 sehr beliebt. Das geht aus einem Interview zwischen Julian Eggebrecht von Factor 5 und dem Magazin Nintendo Voice Chat hervor. Angerissen wurde das Thema durch die Einstellung einer Portierung von Rogue Squadron für die Wii. Letztlich ist es damals nie dazu gekommen.

Eggebrecht zufolge wäre der Wii-Port damals bereits in einem weit fortgeschrittenen Stadium gewesen, gerade in technischer Hinsicht. Für ihn wäre es ein Traumprojekt, den Titel auf der Switch erneut aufblühen zu lassen. Damals waren die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Angeblichen wären lediglich einige Anpassungen in Sachen Auflösung und anderen Details nötig.

Doch angesichts der rechtlichen Lage sieht das nach einem fernen Wunschtraum aus. Denn so leicht dürfte es für Factor 5 nicht werden, an die Lizenz zu kommen, mal ganz abgesehen vom Budget, das für ein solches Projekt beschafft werden müsste. Das heißt, vorerst müsst ihr euch mit Star Wars: Battlefront II begnügen, das morgen für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint. Derzeit ist das Spiel heftiger Kritik ausgesetzt, da enorm viel Spielzeit oder Geld investiert werden müssen, um alle Inhalte des Vollpreistitels freispielen zu können.

