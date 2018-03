EA arbeitet wohl an einem Open-World-Titel

EA Vancouver arbeitet an einem neuen Star-Wars-Titel im Open-World-Gewand. Eine Stellenausschreibung liefert neue Hinweise.

Das Studio EA Vancouver arbeitet offenbar an einem Star-Wars-Titel im Open-World-Gewand. Darauf deutet zumindest eine Stellenausschreibung des Entwicklers hin. Dort sucht man nämlich nach einem Lead Online Engineer, der bereits Erfahrung mit Open-World-Spielen hat. Der Bewerber soll demnach die Online-Infrastruktur in das Spiel integrieren.

Außerdem gibt EA an, das Erfahrung mit Online-Funktionen wie dem Matchmaking und Live-Service notwendig seien. Was genau es mit dem neuen Star-Wars-Projekt auf sich hat, geht aus der Stellenausschreibung allerdings nicht hervor. Gut möglich, dass es sich um das eingestellte Spiel von Visceral Games handelt, das laut EA in einem neuen Studio eine komplette Neuausrichtung bekommen sollte.

Visceral Games arbeitete damals an einem Projekt, das seinen Fokus auf den Singleplayer-Modus legte. Das dürfte bei der Stellenausschreibung wohl Geschichte sein. Offensichtlich wird das nun geplante Spiel im Star-Wars-Universum verstärkt auf einen Multiplayer setzen.

Was sagt ihr zu der Neuausrichtung des Spiels? Freut ihr euch über mehr Multiplayer-Titel mit dem Thema Star Wars oder hättet ihr lieber ein reines Singleplayer-Abenteuer gehabt?