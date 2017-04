Das Ende der Jedi: Seht euch den ersten Trailer zum Blockbuster an!

Auf der Star Wars Celebration wurde der erste Trailer zu Star Wars: Die letzten Jedi gezeigt. Und er prophezeit der hellen Seite ein düsteres Ende. Achtung: Spoiler voraus!

Aktuell ist für "Star-Wars"-Fans Hochzeit angesagt und das auch ganz ohne neu angelaufenen Kinofilm. In Orlando findet nämlich derzeit die Star Wars Celebration statt. Mit dabei: Der erste rund zwei Minuten lange Trailer zur im Dezember anlaufenden Fortsetzung zu "Das Erwachen der Macht": "Die letzten Jedi". Solltet ihr in einigen Monat vollkommen unbeeinflusst ins Kino gehen wollen, raten wir euch, ab hier nicht mehr weiter zu lesen. Es folgen leichte Spoiler.

Wir erinnern uns: Zum Ende von "Star Wars: Das Erwachen der Macht" überreicht Rey Luke Skywalker sein altes Lichtschwert. Der inzwischen ins Exil gegangene Jedimeister nimmt die junge Frau in die Lehre. Er führt sie, wie einst Yoda es bei Luke tat, in die Wege der Macht ein. Viel von der Handlng verrät der Trailer allerdings nicht. Rey sieht in einer Vision Licht, Dunkelheit und das Gleichgewicht. Natürlich sind die bekannten Helden Finn, Poe, BB-8 und Kylo Ren wieder zu sehen. Doch gegen Ende macht Luke Skywalker eine düstere Prophezeiung. Er behauptet, dass die Zeit der Jedi zu Ende sei. Überzeugt euch einfach selbst.

Reißt euch der neue Trailer so mit wie seinerzeit die ersten Einblicke in Episode VII und "Rogue One: A Star Wars Story" oder lässt er euch noch kalt? Möglicherweise sagt der rote Schriftzug des achten Films doch mehr aus als wir alle uns vorstellen können.