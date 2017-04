Die verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher wird nicht nur in Episode VIII nochmal als Leia Organa zu sehen sein. Obwohl sie dem Dreh des Abschlusses der Disney-Trilogie leider nicht mehr beiwohnen kann, wird sie dennoch in Episode IX zu sehen sein. Dafür wird aber kein CGI zum Einsatz kommen.

In Episode VIII spielt Carrie Fisher noch mit. Die Fortsetzung muss auf Archivaufnahmen zurückgreifen.

Eigentlich sind "Star-Wars"-Fans davon ausgegangen, dass die verstorbene Filmlegende Carrie Fisher in der 2017 anlaufenden Episode VIII zum letzten Mal in ihre Rolle der Leia Organa schlüpfen würde. Schließlich war sie während der Dreharbeiten noch am Leben. Trotz ihres Ablebens wissen wir dank Fishers Bruder Todd, dass der mittlere Film der Trilogie keinen Filmtod der ehemaligen Prinzessin und inzwischen Generälin des Widerstandes inszenieren wird. Leia Organa wird auch in "Star Wars: Episode IX" eine Rolle spielen.

Bestätigt wurde das, was Lucasfilm bereits früh geschworen hatte: Es werde keine digitale Version von Carrie Fisher im Abschluss der Trilogie geben. Stattdessen werden für die Dreharbeiten Archivaufnahmen herangezogen. Sowohl Todd als auch Fishers Tochter Billie Lourd gaben ihr Einverständnis, die Aufnahmen zu verwenden. Das bedeutet allerdings natürlich, dass die Einbindung des Charakters um einiges eingeschränkter ist. Möglicherweise muss ihr Erzählstrang also etwas umgeschrieben werden.