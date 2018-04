EA und DICE verpassen dem Actionspiel Star Wars: Battlefront II in Kürze einen neuen Spielmodus. Dieser lässt euch dann auch als Ewoks zocken!

Zusammen mit Publisher Electronic Arts hat Entwickler DICE einen neuen Spielmodus für Star Wars: Battlefront II angekündigt. In diesem dürft ihr künftig den epischen Kampf zwischen den Ewoks und den imperialen Sturmtrupplern auf dem Mond Endor aus "Star Wars: Die Rückkehr der Jedi" nacherleben. Starten soll der "Ewok Hunt" getaufte Modus ab dem 18. April 2018.

Dabei übernehmt ihr entweder die Rolle eines Ewoks und müsst euer Dorf verteidigen, oder aber ihr schließt euch dem Imperium an und müsst einen Überfall überleben. Laut der Beschreibung werden in diesem Fall die Sturmtruppen aus dem Hinterhalt von Ewoks mit Speeren und Co. angegriffen. Mit jedem Sturmtruppler, der stirbt, spawnt ein neuer Ewok, so dass der Kampf immer aussichtsloser wird, bis die imperialen Truppen komplett eliminiert sind.

Passend zum neuen Modus wird es in Star Wars: Battlefront II auch neue kosmetische Gegenstände zum Thema Endor für die bereits existierenden Charaktere geben, namentlich Endor Han und Endor Leia. Die neuen Erscheinungsformen können entweder mit Ingame-Credits oder Kristallen erworben werden. Kristalle können per Mikrotransaktion gegen Echtgeld erworben werden; diese Transaktionen erhalten nächste Woche ebenfalls Einzug.

Das Update "Night on Endor" steht ab dem 18. April 2018 für Star Wars: Battlefront II auf PC, PS4 und Xbox One zum Download bereit.