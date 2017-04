Nach und nach gibt es immer weitere Neuigkeiten zum am Wochenende ausführlich vorgestellten Star Wars: Battlefront II. Wie nun bekannt wurde, ist beim neuen DICE-Titel auch ein bekanntes Gesicht aus der Spielebranche involviert.

Das Sequel Star Wars: Battlefront II bekommt bekanntermaßen eine richtige Story-Kampagne spendiert, die ihr erstmals auch auf Seiten des Imperiums genießen dürft. Dabei sollen auch die Beweggründe aufgeklärt werden, warum die Sturmtruppler eigentlich dem Imperium folgen. Beim Schreiben dieser Handlung hat indes auch ein bekanntes Gesicht aus der Spielebranche geholfen.

Nach der Vorstellung des Spiels meldete sich Walt Williams via Twitter zu Wort. Dieser war der Writer des Shooters Spec Ops: The Line. In seinem Statement bestätigte er, dass er die letzten Monate zusammen mit dem früheren IGN-Redakteur Mitch Dyer an der Handlung an Star Wars: Battlefront II geschrieben und gearbeitet habe. Beide fungierten insoweit als Co-Writer für das Spiel.

Es wird durchaus interessant zu sehen sein, welche Story die beiden für das Action-Sequel zusammengezimmert haben. Schließlich wurde das von Williams geschriebene Spec Ops: The Line seiner Zeit vor allen Dingen ja auch für das Storytelling abgefeiert.