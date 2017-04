Am vergangenen Wochenende wurde Star Wars: Battlefront II endlich offiziell angekündigt. Wenn das Spiel im November dieses Jahres erhältlich sein wird, dann dürft ihr euch auch über die Unterstützung eines bekannten TV-Gesichts freuen.

Wie nun nämlich kurz nach der Ankündigung des Spiels bekannt wurde, gibt sich auch Paul Blackthorne im Sequel von Entwickler DICE die Ehre. Dieser dürfte vielen von euch aus der TV-Serie "Arrow" bekannt sein. Blackthorne hat sein Mitwirken nun via Twitter bestätigt, nachdem ihn ein aufmerksamer Fan in einem Behind-the-Scenes-Video bei YouTube am Set entdeckt hatte.

In mehreren Tweets bestätigte Blackthorne daraufhin, dass er im DICE-Sequel zu sehen sein wird. Sein Charakter im Spiel soll den Namen Gideon Hask tragen und dem Inferno Squad angehören. Der Schauspieler hat dem Protagonisten dabei nicht nur seine Stimme geliehen, sondern nahm auch an Performance-, Motion- und Facial-Capturing-Aufnahmen teil.