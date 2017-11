Der Release von Star Wars: Battlefront II wirft seine Schatten voraus. Nachdem EA die Preise für Helden und Lootboxen gesenkt hat, gibt es nun eine neue Rechnung, die für Zündstoff in der Diskussion rund um den Shooter sorgt.

Bereits vor dem offiziellen Release am 17. November, sorgt Star Wars: Battlefront II für viel Ärger und Diskussionsstoff. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Lootboxen und Mikrotransaktionen des kommenden Ego-Shooters von Electronic Arts. Nachdem ein Post auf Reddit, wo die Spielzeit zum Freischalten von Helden und Waffen von EA verteidigt wurde, einen rekordverdächtigen Shitstorm auslöste, senkte man bereits die Credits, die nötig sind, um alles zu erreichen.

Nun sorgt die Rechnung auf der Seite swtorstrategies.com für neuen Zündstoff in der Diskussion. Dort hat ein Autor nämlich mal ausgerechnet, wie viel Spielzeit – oder optional auch Geld – ihr in Star Wars: Battlefront II investieren müsst, um alle Inhalte freizuschalten. Demnach benötigt ihr etwa 4.528 Stunden Spielzeit oder 2.100 US-Dollar, um alles zu haben, was es in dem Titel an Helden und Waffen gibt. Eine beachtliche Zahl. Laut der Rechnung benötigt ihr, wenn ihr alle 324 Sternkarten upgraden wollt, insgesamt 155.240 Handwerksmaterialien, wofür insgesamt 3.111 Lootboxen geöffnet werden müssen. Das würde, ohne Echtgeld zu investieren, eben 4.528 Stunden dauern würde.

Per Mikrotransaktionen würdet ihr für die Anzahl an Lootboxen 248.880 Kristalle benötigen, die, wenn ihr nur Kristallpackungen im Wert von 100 Euro kauft, insgesamt 2.100 Dollar kosten. Die Rechnung stammt allerdings von einer einzigen Person. Deswegen ist sie mit Vorsicht zu genießen. Etwaige Rechenfehler sind nicht ausgeschlossen.