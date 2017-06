So episch wird die Gameplay-Premiere auf der E3

Es ist kein Geheimnis, dass Electronic Arts Star Wars: Battlefront II auf der diesjährigen E3 erstmals in Aktion zeigen wird. Nun wurden Details zur wahrhaft epischen Premiere bekannt.

Kurz vor dem Start der Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in Los Angeles am 12. Juni wird Electronic Arts mit EA Play 2017 sein eigenes Event abhalten. Vor Ort wird man auch das neue Star Wars: Battlefront II erstmals ausführlich in Aktion zeigen, unter anderem auch auf der geplanten Pressekonferenz.

Anlässlich des Events wird die Gameplay-Premiere des Spiels von DICE wahrhaft episch ausfallen, denn im Zuge dessen wird es auch eine Schlacht geben, die von satten 40 Spielern live bestritten wird. Dabei handelt es sich um den Angriff auf Theed aus den Prequels der Franchise.

Bei den 40 Spielern wird es sich um verschiedene bekannte Livestreamer und YouTuber aus der Community des ersten Teils handeln, darunter JackFrags, Darkness429, StoneMountain64 und Neebs Gaming. Neben der Gameplay-Premiere wird es im Übrigen auch noch mindestens einen neuen Trailer geben.

Star Wars: Battlefront II soll am 17. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.