Der EA-Star-Wars-Lootbox-Aufschrei hatte offenbar nicht nur Disney, sondern auch Lucasfilm auf den Plan gerufen.

Nachdem sich Berichten zufolge Disney über die nicht enden wollende Kritik an den Mikrotransaktionen in Star Wars: Battlefront II eingeschaltet hat (zur Meldung: Star Wars Battlefront II: Disney soll Druck gemacht haben), hat nun auch Lucasfilm seine Meinung zu der Misere kundgetan. Gegenüber The Washington Post äußerte sich ein Sprecher der Produktionsfirma darüber, dass man die Entscheidung von EA, Geld in dem Spiel (vorerst) nicht mehr ausgeben zu können, unterstütze.

"Bei 'Star Wars' ging es immer um die Fans", heißt es. "Ob es nun Battlefront oder irgendein anderes 'Star-Wars'-Erlebnis ist, sie kommen zuerst. Darum unterstützen wir EAs Entscheidung, In-Game-Käufe zeitweise zu entfernen, um den Sorgen der Fans zu entsprechen." Es scheint so, als hätte die Misere Star Wars: Battlefront II weitere Kreise gezogen, als vielen möglich erschienen wäre. Venturebeat berichtete über einen nächtlichen Anruf von Disney an EA. Angeblich soll sich sogar die oberste Instanz, Disney CEO Bob Iger an Andrew Wilson von Electronic Arts gewandt haben. Das Wall Street Journal berichtete, dass es in dem Telefonat darum gegangen sein soll, wie die wutentbrannten Reaktionen sich auf auf Disneys wertvolle Marke auswirken würde.

Allzu unwahrscheinlich ist das angesichts des bevorstehenden Kinostarts von "Star Wars: Die letzten Jedi", der am 14. Dezember in den deutschen Kinos anläuft, nicht. Immerhin handelt es sich um ein Millionenprojekt, in dessen Marketing-Vormarsch Battlefront II ein Teil ist. Wann EA mit einer zufriedenstellenden alternativen Lösung ankommt, ist noch nicht bekannt. Unterdessen könnt ihr das Spiel erst einmal frei von Mikrotransaktionen genießen. Ob sich der Kauf lohnt oder ihr dennoch lieber auf ein mögliches Angebot zum Kinostart warten solltet, erfahrt ihr in unserem Star Wars: Battlefront II Test.