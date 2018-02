Trotz harscher Kritik am Fortschrittssystem und den Lootboxen hat sich Star Wars: Battlefront II schlussendlich recht ansehnlich verkauft. Jetzt steht das nächste Update auf dem Plan.

Schon länger warten Spieler von Star Wars: Battlefront II auf die Veröffentlichung des Updates auf Version 1.2, doch nun gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels. In den offiziellen Foren zum Spiel wurde jetzt das Release-Datum für den Patch bekannt gegeben.

Ab dem heutigen 19. Februar steht das Update demnach zum Download bereit. Bei uns wird es je nach Plattform zwischen 09.00 und 11.00 Uhr soweit sein, wie DICE und Electronic Arts bestätigten.

Wie wir unlängst bereits berichteten, bringt das Update auch einen neuen, zeitlich begrenzten Spielmodus namens "Jetpack Cargo" mit sich. Darüber hinaus dürft ihr weitere Anpassungen in Sachen Balancing sowie auch Bugfixes und Klassenoptimierungen erwarten. Konkrete Patch-Notes wurden aber noch nicht veröffentlicht; diese sollen zum Release des Updates folgen.

Obwohl Version 1.2 sowohl ein Client- als auch Server-Patch ist, ist mit einer Server-Downtime laut offiziellen Angaben nicht zu rechnen.

In der Season zum neuen Kinofilm "The Last Jedi" wird die Geschichte von Iden Version in Star Wars: Battlefront II weiter erzählt.