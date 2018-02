Das Update 1.2 für Star Wars: Battlefront II rückt immer näher. Jetzt gibt es die ersten, vorläufigen Patch-Notes, die neben diversen Verbesserungen auch einen neuen Spielmodus ankündigen.

Seit einer Weile befindet sich der Patch 1.2 für Star Wars: Battlefront II bereits auf den Testservern. Nun meldete sich der Community-Manager Sledgehammer70 im offiziellen Battlefront-Forum zu Wort und gab ein kleines Update zu den kommenden Änderungen am Spiel.

Laut Sledgehammer steht die Zertifizierung des kommenden Patches kurz bevor, was bedeutet, dass ein Release nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Einen Termin wollte er aber noch nicht nennen. Dafür gab es allerhand Informationen zu den kommenden Änderungen. Darunter soll sich auch ein zeitlich begrenzter Spielmodus befinden, der auf den Namen „Jetpack Cargo“ hört. Dieser soll wie Capture the Flag funktionieren und jeder Spieler bekommt, wie der Name es bereits vermuten lässt, ein Jetpack auf den Rücken geschnallt.

Neben dem neuen Spielmodus stehen diverse Bugfixes, einige Balance-Anpassungen und mehr auf dem Programm. So werden etwa Klassen, Verstärkungen und das Kampfsystem leicht angepasst. Ebenfalls soll eine Balance-Anpassung in Bezug auf das Level-Design vorgenommen werden. Worum es sich dabei genau handelt, ließ man hingegen offen.

Die kompletten Patch-Notes im Überblick:

Our limited time Jetpack Cargo mode arrives

Arcade Updates (AI updates and more)

Heroes & Villains Balancing (Boba Fett, Palpatine, Iden, Rey, Bossk, Kylo Ren, Luke, Chewbacca, Yoda, Lando, Darth Vader & Captain Phasma all see either, nerfs, buffs and tweaks)

Classes, Reinforcements & Core Combat (Dodge updates, emotes, weapon tweaks, SCS un-nerf, and more)

Milestones (Updates)

Level Design Balance Changes

Level Design Bug Fixes

General Improvements and Bug Fixes ( Duplicate SC credits, Blaster glow, lightsaber glow, color-blind settings tweak, performance and stability changes, and more)

and more...

Freut ihr euch auf das Update 1.2 oder habt ihr Star Wars: Battlefront II bereits den Rücken gekehrt?