Zum Shooter Star Wars: Battlefront II von Electronic Arts und DICE sind ein möglicher Screenshot und ein kurzes Making-of-Video im Internet gesichtet worden. Das Material könnte zur Präsentation des Spiels während des EA-Live-Events gehören.

Es ist nur noch eine knappe Woche bis Electronic Arts im Vorfeld der E3 2017 das eigene EA-Live-Event veranstaltet. Im Zuge der Pressekonferenz dürfte auch Star Wars: Battlefront II eine Rolle spielen. Möglicherweise wurde Material des Shooters bereits geleakt. Seit kurzem kursieren im Internet ein Screenshot des Bildschirms zur Loadout-Auswahl sowie ein kurzes Making-of-Video, das auch kurze Gameplay-Szenen umfasst.

Auf dem oben zu sehenden Screenshot ist die Bewaffnung und Ausrüstung eines Heavy Troopers der Klon-Soldaten der Alten Republik zu sehen. Dem Screenshot ist zu entnehmen, dass die aus EAs erstem Star Wars: Battlefront bekannten Fähigkeitenkarten zurückkehren werden. Es ist möglich maximal drei davon auszurüsten. Auch besteht die Möglichkeit Waffen zu modifizieren und Karten zu editieren. Die Echtheit des Screenshots lässt sich derzeit nicht belegen. Eine gut gemachte Fälschung ist deshalb nicht auszuschließen.

Ähnliches gilt für das geleakte Video-Material, das jedoch authentischer wirkt. Neben einem kurzen Gameplay-Ausschnitt sind auch Motion-Capture-Aufnahmen zu sehen. Interessant ist auch, dass in dem Video die offenbar gerade anstehenden Animationen eines gebrechlichen Imperator Palpatine zu sehen sind. Bei der dargestellten Figur handelt es sich der Kleidung nach zu schließen allerdings nicht um den Imperator selbst, sondern um einen seiner Gesandten. Diese hatten bereits im erweiterten Star-Wars-Kanon ihren Auftritt. So etwa im Comic „Imperium in Trümmern“ (engl. „Shattered Empire“) und sind für die Übermittlung letzter Befehle des Imperators zuständig. Auch im ersten Trailer zu Star Wars: Battlefront II war ein Gesandter im Gespräch mit Kampagnen-Hauptfigur Iden Versio, Kommandantin des Inferno Squad, zu sehen.

Nach dem der Vorgänger rein auf den Mehrspieler-Modus gesetzt hat, erhält das zweite Battlefront-Spiel von DICE eine Einzelspieler-Kampagne. Außerdem soll der Shooter alle Epochen des Star-Wars-Universums umfassen. Für Erweiterungen nimmt EA bei den Star-Wars-Battlefront-II-DLCs eine Umstrukturierung vor und verzichtet auf einen Season Pass. Electronic Arts veröffentlicht Star Wars: Battlefront II weltweit am 17. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und den PC.