Im Vorfeld der Veröffentlichung von Star Wars: Battlefront II, werden Electronic Arts und DICE scharf für das Lootboxen-System im neuen Shooter kritisiert. Mittlerweile ziehen sich nicht nur Fans an der Thematik hoch, sondern auch Publisher schalten sich in die Diskussion ein. Auch Blizzard kann nicht an sich halten und verspottet nun via Twitter über Lootboxen-Problematik.

In Star Wars: Battlefront II braucht ihr viel Zeit oder viel Geld, um alle Helden und Waffen freizuschalten, die es im Spiel gibt. Blizzard hingegen stellt seinen Titel, Starcraft 2: Wings of Liberty, nun auf Free to Play um. Jeder darf die Kampagne des Hauptspiels ohne zusätzliche Kosten abschließen, im Koop-Modus mit Freunden spielen oder in gewerteten Matches gegen andere Spieler antreten. Die Kritik an Electronic Arts nutzte Blizzard nun für ihre eigenen Zwecke und machte Werbung für die Free-to-Play-Version ihres Strategie-Hits.

Unter anderem heißt es in den Tweets: „Zahl der Stunden, die ihr benötigt, um die komplette Kampagne von StarCraft II: Wings of Liberty freizuschalten: 0“ oder auch „Anzahl der Pay-to-Win-Mechaniken in StarCraft II: 0“

Während einige im Netz die Werbe-Kampagne von Blizzard feiern, stieß sie bei anderen auf Kritik. Einige Spieler betonen, dass Blizzard selbst auch keine Ausnahme ist und selber Lootboxen und Mikrotransaktionen in seinen Spielen anbietet. In Hearthstone: Heroes of WarCraft etwa lassen sich schließlich auch Kartenpacks kaufen. Der YouTuber Jim Stirling ging in einem kürzlich veröffentlichten Video sogar noch weiter. In diesem behauptet er, der Erfolg von Overwatch habe den Lootboxen in Vollpreisspielen erst salonfähig gemacht.