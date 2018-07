Im Rahmen der EA-Play-Konferenz zur E3 2018 in Los Angeles hat Electronic Arts bereits weitere Inhalte zu Star Wars: Battlefront II in Aussicht gestellt. Nun hat man den konkreten Fahrplan für das weitere Jahr 2018 veröffentlicht.

Spieler von Star Wars: Battlefront II dürfen sich im weiteren Jahresverlauf 2018 noch auf etliche Inhalte freuen. EA und DICE werden das Actionspiel bis mindestens Ende des Jahres weiter unterstützen und haben nun ein umfassendes Programm an neuen Inhalten bestätigt.

Im Juli erwartet euch das "Helden-Sternenjäger-Update" mit folgenden Spielinhalten:

Modi

Helden-Sternenjäger

Neuer 4-vs-4-PvP-Modus mit Heldenschiff-Kämpfen

Spielverbesserungen

Helden können ihre Lichtschwerter auf Befehl des Spielers ein- und ausschalten

Das Blocken von Lichtschwertern kostet jetzt Ausdauer

Spieler können vor einer Runde ihr Aussehen wechseln

Lebensqualität-Verbesserungen in Helden-Showdown

Im August folgen dann neue Klonsoldaten-Outfits und es werden neue Emotes und Siegerposen mit Credits oder Kristallen freischaltbar sein. Der Herbst bringt die neuen Helden Obi-Wan Kenobi und General Grievous aus der Clone-Wars-Reihe - auch das war im Rahmen der EA Play bereits angedeutet worden. Dazu gesellen sich dann ein "groß angelegter neuer Modus" sowie weitere Klonsoldaten- und Helden-Outfits und ein Trupp-/Squad-System.

Bleibt noch der Winter 2018, in dem dann mit Anakin Skywalker und Count Dooku weitere Helden, mit Geonosis ein neuer Schauplatz sowie noch einmal neue Klonsoldaten- und Helden-Outfits folgen. Daneben wird laufend an Star Wars: Battlefront II gewerkelt, wobei unter anderem die Spielersuche, die täglichen Herausforderungen, Kartenrotationen, Bugfixing und Balancing angegangen werden. Weitere Inhalte und Funktionen sollen zudem in zukünftigen Updates bestätigt werden.