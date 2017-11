Wenn ihr in Star Wars: Battlefront II unbedingt einen bestimmten Helden spielen wollt, ohne Geld auszugeben, müsst ihr viel Zeit investieren. Ist euch das zu lang oder greift ihr dann doch lieber zu In-App-Käufen.

Aus einer Hochrechnung des Reddit-Nutzers TheHotterPotato geht hervor, dass ihr sehr viel Zeit in Star Wars: Battlefront II investieren werden müsst, wenn der Sci-Fi-Shooter am kommenden Freitag in den Regalen steht. Grundlage für diese Berechnung ist die Trial-Version, die über Origins Access spielbar ist. Daher ist es gut möglich, dass die folgenden Werte in der finalen Version des Spiels nicht ganz so dramatisch ausfallen.

Bis jetzt sieht es allerdings so aus, als müsstet ihr rund 40 Stunden spielen, um bestimmte Helden freizuschalten. Derzeit gebe es im Schnitt 275 Credits pro Runde im Galactic-Assault-Modus. Diese dauert gut elf Minuten. Durchschnittlich macht dies also 25 Credits die Minute. Bei gut 60.000 Credits, die für manche Helden fällig werden, ist das ein verschwindend geringer Satz. Etwa 40 Stunden würde es dauern, einen Helden wie zum Beispiel Darth Vader freizuspielen, ohne Echtgeld in Star Wars: Battlefront II zu investieren. Es gibt allerdings auch günstigere Helden.

Alleine die Trooper Crates kosten 4.000 Credits, was einer Spielzeit von etwa drei Stunden entspräche. Wird es bei dem aktuellen Minutenschnitt bleiben oder belohnt die finale Version das Spielen großzügiger. Denn je nachdem, wie mächtig teure Helden sind, könnte schnell wieder die Pay-to-Win-Debatte aufflammen. Auf der anderen Seite handelt es sich bei einem Online-Shooter wie Battlefront II um einen Titel, in den tendenziell viele Spielstunden gesteckt werden. Was meint ihr? Investiert ihr gerne so viel Zeit, um einen bestimmten Helden freizuspielen oder greift ihr dann doch lieber zum Portemonnaie?