In einem Interview äußerte sich Mark Thompson über die Einzelspieler-Kampagne von Star Wars: Battlefront II. Im Gegensatz zu den Vorgängern setzt das Spiel auf eine zusammenhängende Kampagne, in der ihr die Geschichte von Iden Versio verfolgt.

Der Single-Player-Director für Star Wars: Battlefront II, Mark Thompson, hat im Interview mit der Seite Eurogamer darüber geredet, wie die Geschichte rund um Iden Versio aufgebaut ist. Demnach soll die Story in diesem Teil zusammenhängend sein und rund 30 Jahre aus dem Leben der Protagonistin erzählen.

Wir erinnern uns: Im Vorgänger hat man noch einzelne, kleine Kriegsgeschichten vorgesetzt bekommen, die nicht zusammenhängend waren. Von diesem Form will man sich im Nachfolger jetzt trennen. Dafür habe man bereits im Vorfeld mit der Lucasfilm Story Group zusammengearbeitet, die Filme analysiert und versucht, die Essenz der Geschichtserzählung aus "Star Wars" abzugreifen und ins eigene Spiel einzubauen.

Die Kampagne um Iden Versio folgt der Elite-Soldatin für rund 30 Jahre ihres Lebens und spielt vom Ende von "Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter" bis "Episode VII: Das Erwachen der Macht" auf der Starkiller-Basis. Während der Kampagne wechselt ihr dabei auch immer mal wieder die Seite und spielt Ereignisse aus der Perspektive der bekannten Star-Wars-Helden und -Bösewichte. Von denen ist bisher zwar nur Kylo Ren bestätigt aber es sind mit Sicherheit auch mehr in Planung.

Star Wars: Battlefront II erscheint am 17. März und bietet neben der Single-Player-Kampagne auch wieder einen ordentlichen Multiplayer-Modus mit vielen unterschiedlichen Modi. So können bis zu 40 Spieler auf dem Boden gegeneinander antreten oder bis zu 24 Spieler sich im Weltall in gewaltigen Weltraumschlachten messen.