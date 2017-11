Ab heute ist Star Wars: Battlefront II offiziell erhältlich. EA und DICE sahen sich dabei frühzeitig starker Kritik aufgrund der Ingame-Käufe und des Systems, wie Inhalte freigeschaltet werden können, ausgesetzt. Jetzt haben die Unternehmen reagiert!

Nachdem starke Kritik laut wurde, dass extrem viel Zeit in das Freischalten von Charakteren und Spielinhalten gesteckt werden müsse, nahm man bereits unlängst erste Änderungen an diesem Spielsystem vor (zur News: Star Wars: Battlefront II - EA reagiert auf Kritik: Das ändert sich jetzt). Unzählige Spieler in der Community störten sich aber weiter an den Ingame-Käufen, weshalb EA und DICE nun die Notbremse in Bezug auf Star Wars: Battlefront II zogen und eine grundlegende Änderung via Twitter bestätigten: die Abschaffung der Mikrotransaktionen.

Man habe die Kritik der Community vernommen und nehme diese sehr ernst. Es sei niemals die Absicht des Unternehmens gewesen, die Spieler vor den Kopf zu stoßen und man entschuldige sich, dass man es in diesem Punkt nicht richtig gemacht habe, heißt es in einem Statement.

"Wir hören euch laut und deutlich, weshalb wir alle Ingame-Käufe nun abschalten", so die wichtigste Botschaft. Die Mikrotransaktionen in Star Wars: Battlefront II sind damit ganz offiziell passé und gehören - zumindest vorerst - der Vergangenheit an. Künftig wolle man noch intensiver zuhören und von den Spielern gewünschte Änderungen im Spiel unterbringen. Das betreffe auch das Balancing.

Die Kristalle, welche bisher gegen reales Geld gekauft werden konnten, lassen sich im Spiel bis auf Weiteres nicht mehr erwerben und alle Fortschritte und freischaltbaren Inhalte können nur noch über das eigentliche Gameplay verdient werden. Es ist die dritte große Änderung des Fortschrittssystems von Star Wars: Battlefront II seit der Beta und die zweite Änderungen binnen einer Woche. Der Kauf von Kristallen für Ingame-Inhalte soll nach einer grundlegenden Überarbeitung irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt aber ein Comeback geben.