EA möchte in Star Wars: Battlefront II keinen Season Pass mehr verwenden. Das klassiche DLC-Modell soll aufgelöst werden. Aber wie? Im Vorgänger wurden noch große Teile des Umfangs kostenpflichtig nachgereicht.

Electronic Arts' DLC-Politik in Star Wars: Battlefront stieß gelinde gesagt nicht gerade auf Freude. Nur durch den Zukauf von weiteren Inhalten erhielten Spieler Zugriff auf Neuerungen, die sich auch auf Multiplayer-Gefechte auswirkten. Jetzt gelobt EA Besserung. In einem Gespräch mit Investoren schilderte Geschäftsführer Andrew Wilson, dass es keinen Season Pass mehr geben werde. DLCs mit essentiellen Inhalten werden nicht mehr zum neuen Modell gehören. Stattdessen wird das Sequel ein sogenanntes Event-getriebenes Live-Service-Gameplay zu bieten haben. Genaueres dazu will EA erst auf dem Play Event im Juni erläutern.

Sieht ganz so aus, als wolle Electronic Arts sich an einer Herangehensweise orientieren, die Ubisoft beispielsweise für Rainbow Six: Siege verwendet. In Star Wars: Battlefront II könnten also Maps und Charaktere auch per Ingame-Währung freigeschaltet werden. Genaueres erfahren wir dann kommenden Monat.

