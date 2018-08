DICE und Electronic Arts haben die nächsten Inhalte für das Actionspiel Star Wars: Battlefront II bekannt gegeben. Unter anderem gibt es wieder einen aus der Filmreihe bekannten neuen Charakter für euch.

DICE hat die Roadmap zu Star Wars: Battlefront II wieder eines neuen Updates unterzogen und bekannt gegeben, welche Neuerungen und Inhalte ihr für den Rest des Jahres 2018 erwarten dürft.

Los geht es im neuen Monat September, der unter anderem das neue Squad System mit sich bringen wird. Dieses erlaubt es euch zukünftig, direkt bei anderen Squad-Mitgliedern zu spawnen und steht zunächst in den Modi Galactic Assault, Blast und Strike zur Verfügung. Laut DICE soll das neue System dazu beitragen, dass Spieler das gemeinsame Spielen besser genießen können; zudem soll der Teamplay-Gedanke gefördert werden. Zudem gibt es im September außerdem das 91st Mobile Reconnaissance Corps und das 104th Wolfpack Battalion neu.

Im Oktober folt dann der angesprochene neue Held in Person von General Grievous, der sein Debüt ursprünglich im Jahr 2004 in der animierten Serie "Star Wars: The Clone Wars" gab, 2005 dann aber auch in "Star Wars Episode III: Die Rache der Sith" im Kino zu sehen war. Der Charakter war ursprünglich auf der EA Play im Juni anlässlich der E3 schonmal bestätigt worden, wartete bisher aber auf den Release.

Im November folgt dann Obi-Wan Kenobi als nächster spielbarer Charakter. Dazu gesellt sich die neue Assault-Karte namens "Genosis". Dort dürft ihr euch in einem großen Theater während der Klonkriege messen, wobei euch die Fahrzeuge STAP, BARC Speeder und AT-TE zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es im November das 212th Attack Battalion als Klonkrieger.

Abgeschlossen wird der weitere Fahrplan mit Count Dooku, einenm nicht-linearen, groß angelegten Spielmodus und Anakin Skywalker im Winter.