Im Herbst dieses Jahres erscheint das Action-Sequel Star Wars: Battlefront II. An das Produkt hat Electronic Arts sehr hohe Verkaufserwartungen.

Wenn Star Wars: Battlefront II am 17. November 2017 erscheint, dann soll das Spiel für Publisher Electronic Arts ordentlich Kohle einfahren. Im Rahmen der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat das Unternehmen nun seine Verkaufserwartungen an das Spiel formuliert.

Gegenüber Investoren und Analysten führte CFO Blake Jorgensen an, dass bis zum Ende des Fiskaljahres 2018, das bis zum 31. März 2018 läuft, nicht weniger als 14 Millionen Exemplare des Spiels ausliefern möchte. Damit soll das Sequel die Zahlen des direkten Vorgängers zumindest egalisieren.

CEO Andrew Wilson gab zudem noch einige Infos preis. So wird der zweite Teil rund drei Mal so groß ausfallen wie der Vorgänger und man habe einen "sehr, sehr robusten" Plan für die Live-Dienste rund um Battlefront II. Darüber werde man auf der EA Play bzw. E3 2017 sprechen. Zudem beziehe man das Feedback der Community stark in den Entwicklungsprozess ein und werde eine brandneue Story, eine neue Singleplayer-Kampagne, neue Spielmodi, Charaktere, Fahrzeuge, Planeten und mehr bieten.