Star Wars: Battlefront II für PC, PS4 und Xbox One zählt zu den wichtigsten Titeln von Electronic Arts in diesem Jahr. Logischerweise gibt es daher auch einen gamescom-Auftritt. Nun wurde bekannt, was euch in diesem Zusammenhang Neues erwartet.

Electronic Arts räumt Star Wars: Battlefront II auf der nahenden deutschen Messe gamescom viel Aufmerksamkeit ein. In einem neuen Blog-Eintrag wurde nun bestätigt, worauf ihr euch im Rahmen des Events freuen dürft.

Demnach wird der Publisher auf der Kölner Messe erstmals Einblicke in die Weltraumschlachten des Titels gewähren. Diesbezüglich wird es vermutlich gleich mehrere Trailer und Gameplay-Clips geben, darunter auch solche aus dem zuvor noch nicht gezeigten Starfighter-Assault-Modus. In diesem treten zwei Piloten-Teams in einem mehrstufigen Weltraumkampf an, der in der Ära der ursprünglichen Film-Trilogie angesiedelt ist. Ein Dogfight wird beispielsweise auf der Karte "Fondor: Imperial Shipyard" stattfinden.

Die Präsentation des neuen Modus geht auch per Livestream am 21. August 2017 im Rahmen der gamescom-Pressekonferenz über die Bühne. Zu sehen sind dann auch die neuen Steuerungsmöglichkeiten, Individualisierungsoptionen und die Raumschiffe verschiedener Klassen. Die angesprochene Karte wird neben der zweiten Map "The Galactic Assault" auch Teil der Beta zum Spiel sein, die am 06. Oktober für Jedermann startet. Vorbesteller dürfen bereits am 04. Oktober 2017 loslegen.

Auch ein Release-Date hat Star Wars: Battlefront II bereits: Der Shooter erscheint am 17. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.