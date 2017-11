Star Wars: Battlefront II erscheint schon am 17. November. Einen Monat mit dem Kauf zu warten, könnte sich aber lohnen!

Für Star-Wars-Fans beginnt in den nächsten Wochen wieder eine spannende Zeit: Erst erscheint am 17. November Star Wars: Battlefront II für PC, PS4 und Xbox One, kaum einen Monat später läuft dann auch schon "Star Wars: Die letzten Jedi" in den Kinos an. Und gerade der Start des Weihnachts-Blockbusters ist höchstwahrscheinlich ein guter Grund, mit dem Kauf des Videospiels ein paar Tage zu warten.

EA hat bekannt gegeben, dass der Publisher kein Problem damit hat, den Preis von Star Wars: Battlefront II so kurz nach Release zu senken, um vom Trubel um "Die letzten Jedi" zu profitieren. Der Kinofilm startet hierzulande schließlich schon am 14. Dezember. Diese Aussage wurde auf Anfrage von Investoren als Reaktion auf den Finanzbericht zum zweiten Quartal geäußert. Da Star Wars: Battlefront II so dicht am verkaufsstarken Rabatttag Black Friday liegt, wird das Spiel von EA an diesem Tag nicht reduziert, was nicht bedeutet, dass Händler mit dem Preis runtergehen können.

Dafür ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Nachlass zum Kinofilm "Star Wars: Die letzten Jedi" geplant. "Wir werden das Spiel höchstwahrscheinlich zum Filmstart reduzieren, wie wir es schon beim letzten Filmstart getan haben", sagt Blake Jorgensen, CFO von Electronic Arts. Interessant ist, dass EA diese Maßnahme schon vorab ankündigt. Wollt ihr den Shooter also spielen, könnte es sich lohnen, noch wenige Wochen mit dem Kauf zu warten.