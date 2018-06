Spieler von Star Wars: Battlefront II dürfen sich im weiteren Jahresverlauf auf neue Inhalte einstellen. Diese wurden im Rahmen der EA-Play-Pressekonferenz vorgestellt.

DICE hat sich auf der EA-Play-Pressekonferenz auch Star Wars: Battlefront II gewidmet und zunächst einmal nochmals eingeräumt, dass man den Spielstart ordentlich versaut hat. In diesem Zusammenhang bedankte man sich für das viele konstruktive Feedback und auf die trotzdem treue Community.

Letztere darf sich im weiteren Jahresverlauf über frische Spielinhalte freuen. So soll ein neues Squad-System kommen, das es euch erleichtern soll, euch mit Freuden zusammen zu tun. Darüber hinaus wird es einen neuen Dog-Fighting-/Starfighter-Modus und einen groß angelegten Sandbox-Multiplayer-Modus geben; Details sind im Verlauf des Events bzw. zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.

Außerdem werden Inhalte aus "Clone Wars" die Welt von Star Wars: Battlefront II bereichern, was für Applaus im Publikum sorgte. In diesem Zusammenhang erhalten unter anderem die bekannten Charaktere General Grievous, Obi-Wan Kenobi, Count Dooku und Anakin Skywalker Einzug in das Spiel.