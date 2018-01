Es war vermutlich DIE Kontroverse im Herbst des vergangenen Jahres: die Lootboxen und das Fortschrittssystem von Star Wars: Battlefront II lösten einen riesigen Shitstorm aus. Nach ersten Anpassungen bestätigte DICE nun: Es wird noch einmal "signifikante Änderungen" am Fortschrittssystem geben.

Nach unzähliger Kritik aus Spielerkreisen wurden zunächst die umstrittenen Lootboxen aus Star Wars: Battlefront II entfernt und auch das bisweilen als recht lächerlich angesehene Fortschrittssystem wurde angepasst. Gleichzeitig sagte Entwickler DICE, man werde das Feedback auswerten und sich Gedanken machen, wie es diesbezüglich weiter gehen wird. Jetzt steht fest: Es kommt noch einmal zu einer grundlegenden Anpassungen in diesem Bereich.

So hat das Entwicklerstudio nun angekündigt, dass Spieler "signifikante Änderungen am Fortschrittssystem" erwarten können. Dieses befinde sich nun in Arbeit, wobei man das Spieler-Feedback ganz explizit berücksichtigen möchte. Die Änderungen sollen voraussichtlich im März 2018 implementiert werden. Wie die ganze Nummer dann schlussendlich ausgestaltet wird, steht aber noch in den Sternen; Details wurden nämlich keine bekannt gegeben.

Im Dezember hatte EA-CFO Blake Jorgensen noch betont, dass DICE an einer Verbesserung dieses Systems arbeite und es intern Diskussionen gebe, ob und wie man auch die Mikrotransaktionen zurückbringen werde. Es wird interessant zu sehen sein, zu welchen Ergebnissen DICE und EA gekommen sind.

Unterdessen wurden auch weitere Zukunftspläne für Star Wars: Battlefront II kommuniziert. So wird es im Februar einen neuen, zeitlich begrenzten Spielmodus namens "Jetpack Cargo" geben, in dem zwei Teams aus jeweils acht Spielern mit Jetpacks ausgestattet gegeneinander antreten. Auch hier gibt es weitere Infos, sobald der Release näher rückt.

Zudem plant DICE bereits die zweite Season des Spiels, Details gab man aber außer der Info, dass man viel aus Season 1 gelernt habe, nicht preis. In der ersten Season "The Last Jedi" wurden über 10 Millionen Quests komplettiert. Rund 58 Prozent der Spieler entschieden sich für die Erste Ordnung, nur 42 Prozent kämpften auf Seiten des Widerstands.