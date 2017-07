Vor dem Launch von Star Wars: Battlefront II hat Electronic Arts eine Betaphase fest eingeplant. Wann's los geht, verrieten die Macher heute.

In der offenen Beta werdet ihr Zugriff auf zwei Mehrspieler-Modi haben. Beim "Galaktischen Angriff auf Naboo" kämpft ihr an der Seite der Separatisten oder der Republik in einer Schlacht mit bis zu 40 Spielern um den Sieg, während ihr im "Starfighter-Angriff" Platz in einem Raumschiff nehmt und euch im Weltall Duelle liefert.

Weitere Einzelheiten rund um die Weltraum-Schlachten verspricht EA pünktlich zur gamescom Mitte August.

Los geht's ab dem 06. Oktober, dann öffnet die Beta ihre Pforten und kann bis zum 09. Oktober gespielt werden. Vorbesteller erhalten zwei Tage früher Zugriff auf die Beta und können somit bereits ab dem 04. Oktober loszocken.