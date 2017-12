Passend zum neuen Star-Wars-Film "The Last Jedi" gibt es auch frische Spielinhalte in Star Wars: Battlefront II. Pünktlich zum offiziellen Start haben Electronic Arts und DICE nun den kompletten Fahrplan für die neuen Inhalte veröffentlicht.

Zwar hatten Entwickler und Publisher zuvor bereits Details publik gemacht, worauf ihr euch im Rahmen der neuen Inhalte zu "The Last Jedi" in Star Wars: Battlefront II freuen dürft, allerdings blieb man allumfassende Details - auch zum konkreten Ablauf - bisher schuldig. Die entsprechende Season ist nun gestartet und nun wurde dieser Fahrplan mit allen Details ebenfalls verfügbar gemacht.

Im Rahmen der Season zu "Die letzten Jedi" (deutscher Titel des Films) haben nun die Gruppierungsherausforderungen begonnen. Dabei müsst ihr euch entscheiden, ob ihr an der Seite der Ersten Ordnung das Vermächtnis des Imperiums zurückerobert oder lieber für den Widerstand gegen die Unterdrückung kämpft. Bei eurer nächsten Spielanmeldung müsst ihr euch für eine Seite entscheiden und die entsprechenden Herausforderungen meistern.

Für den Abschluss dieser Herausforderungen erhaltet ihr Kredits und Herstellungsteile, sammelt aber auch Punkte für den Sieg eurer Gruppierung. Mitglieder der jeweiligen Seite waren dann mit zusätzlichen Belohnungen bedacht. Im weiteren Verlauf der Staffel folgen dann Woche für Woche weitere Herausforderungen.

Richtig los geht es in der kommenden Woche, denn ab dem 13. Dezember 2017 werden Captain Phasma und Finn als neue spielbare Charaktere zur Wahl stehen. Auch zwei neue Karten, Crait und D'qar, stehen auf dem Plan, ebenso wie ein neues Fahrzeug und weitere tägliche Herausforderungen. Auch ein komplett neuer Story-Inhalt erscheint kommende Woche, in dem die ersten Tage von Iden Versio auf Seiten der Ersten Ordnung näher beleuchtet werden.

Den kompletten Fahrplan inklusive aller weiteren Herausforderungen und Inhalte auch in den folgenden Wochen könnt ihr der nachfolgenden Übersichtsgrafik entnehmen.