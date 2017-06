Heute Abend ab 21:00 Uhr wird Electronic Arts seine EA-Play-Pressekonferenz im Vorfeld der E3 in Los Angeles abhalten. Dann wird es auch Star Wars: Battlefront II zu sehen geben, doch entsprechendes Material ist nun vorab im Netz gelandet.

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Auch in diesem Jahr ist wieder im Vorfeld der eigentlichen Präsentation ausführliches Bewegtbildmaterial zu einem Blockbuster im Netz geleakt worden. In diesem Fall hat es Star Wars: Battlefront II erwischt, das heute Abend ja in epischer Art und Weise ausführlich gezeigt werden soll.

Vorab ist im Netz nun ein insgesamt über 12 Minuten langes Gameplay-Video gelandet, das euch ausführliche Spielszenen zeigt. Die offizielle Version dieses Videos wird vermutlich im Anschluss an die EA-Play-Konferenz veröffentlicht. Solange könnt ihr euch die unten angehängte YouTube-Version noch ansehen, sofern diese nicht aus dem Netz verschwindet. Zu sehen sind unter anderem die drei Helden-Charaktere Darth Maul, Rey und Boba Fett.