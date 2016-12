Wer sich noch nicht alle Zusatzinhalte zu Star Wars: Battlefront zugelegt hat, der hat an diesem Wochenende wieder die Chance, sich ein DLC-Paket für lau anzusehen.

Electronic Arts hat rund um Star Wars: Battlefront nun ebenfalls ein Holiday-Event angekündigt. Pünktlich zur Weihnachtszeit werdet ihr die Todesstern-Erweiterung, die im September dieses Jahres veröffentlicht wurde, kostenfrei auf allen Plattformen spielen und somit ausprobieren können. Diese Aktion läuft vom 23. bis zum 25. Dezember 2016.

Im gleichen Zeitraum bekommt ihr außerdem einmalig 5.000 Bonus-Credits spendiert, wenn ihr euch einfach nur in das Spiel einloggt. Zu guter letzt gibt es außerdem ein Double-XP-Wochenende, so dass ihr vorübergehend die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten in Multiplayer-Partien abstauben könnt.