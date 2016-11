Star Wars: Battlefront erhält im Dezember passend zum Start des Kinofilms "Rogue One" seine finale Erweiterung. Auch eine VR-Mission wurde angekündigt.

Die letzte Erweiterung von Star Wars: Battlefront hat einen Termin erhalten. Thematisch ist der DLC an den kommenden Star-Wars-Film "Rogue One" angesiedelt. Der startet am 15. Dezember und bereits vorher können Spieler die Erweiterung namens Rogue One: Scarif spielen. Enthalten sind vier neue Karten und zwei zusätzliche Helden. Der finale DLC erscheint am 6. Dezember und ist ebenfalls Teil des Season Pass.

Der Publisher EA hat außerdem eine VR-Mission namens Rogue One: X-Wing für die PlayStation 4 angekündigt. Alle Besitzer des Hauptspiels können sich eine Kopie davon sichern und als Pilot durchstarten, VR-Headset vorausgesetzt.