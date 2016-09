DICE hat verraten, wie sich die neuen Helden Chewbacca und Bossk im kommenden Todesstern-DLC für Star Wars: Battlefront spielen werden.

Der neue Todesstern-DLC bringt nicht nur der ultimativen Kampfstation eine Bühne geboten. Han Solos treuer Freund Chewbacca und der trandoshanische Jäger Bossk werden als neue Helden eingeführt. DICE hat sich in einem Blog-Eintrag nun sehr detailliert über die Spielweise der beiden Neulinge geäußert. Sowohl der Schurke als auch der Wookie werden als "Zerstörer" bezeichnet.

Chewbacca wird als Schütze, Supporter und Ingenieur bezeichnet und entspricht damit ziemlich genau der Rolle, die er auch in den "Star-Wars"-Filmen einnimmt. Die Entwickler sehen ihn in erster Linie als Tank, den die Seite der Rebellen aus Balancing-Gründen bitter benötigt. Zum Ausgleich ist er nicht so schnell wie die übrigen Helden der hellen Seite. Bossk dagegen soll einerseits großen Schaden anrichten können, gleichzeitig aber auch aus haarigen Situationen leicht entkommen können. Er hat laut DICE ein besonderes Durchhaltevermögen.

Der Todesstern-DLC soll noch diesen Monat veröffentlicht werden. Neben zwei neuen Maps auf dem Boden führt der Zusatzinhalt erstmals auch eWeltraumkarten ein. Die Ausführlichen Details zu beiden Helden inklusive ihrer Spezialfähigkeiten findet ihr im DICE-Blog.