Am Wochenende wurde im Rahmen der Star Wars Celebration der Erscheinungstermin von Star Wars: Battlefront 2 angekündigt. Unter bestimmten Voraussetzungen könnt ihr die Vollversion aber auch schon früher genießen.

Das Action-Sequel soll weltweit ab dem 17. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC (via Origin) erhältlich sein. Wer nicht so lange warten will, wird sich aber auch einen früheren Spielzugang sichern können. Dazu gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten.

Auf dem PC und auf der Xbox One könnt ihr Origin Access bzw. EA Access abonnieren und kommt damit in den Genuss der Play-First-Trial-Version. Diese steht dann bereits ab dem 09. November zur Verfügung und wird euch in zeitlich oder inhaltlich begrenztem Umfang deutlich früher Zutritt gewähren. Weitere Details diesbezüglich folgen wie gewohnt später, wenn der Release näher rückt.

Eine zweite Möglichkeit, die dann auch PS4-Gamern offen steht, ist im Übrigen die Bestellung der Elite Trooper Deluxe Edition. Wer sich diese Sammler-Edition kauft, der darf ab dem 14. November - und damit immerhin noch drei Tage früher als der Rest - auf Seiten des Imperiums kämpfen.

Wer sich die Elite Trooper Deluxe Edition vorbestellt, der erhält die Vorbesteller-Inhalte zu "Star Wars: Die letzten Jedi" (Looks für Kylo Ren und Rey sowie Millennium-Falke und ein neues Schiff der Ersten Ordnung) sowie die Elitetrupplerklasse mit Upgrades für überlegene Feuerkraft, tödliche Waffenmodifikationen und epische Kampffähigkeiten.