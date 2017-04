Im Rahmen der Star Wars Celebration soll es am 15. April einen ersten Blick auf das kommende Star Wars: Battlefront 2 geben. Vorab ist der entsprechende Promo-Clip nun aber als Leak im Netz aufgetaucht.

Früher als offiziell geplant erhalten Spieler erste Einblicke in das neue Action-Sequel Star Wars: Battlefront 2, das eigentlich erst im Rahmen der Star Wars Celebration am 15. April vorgestellt werden sollte. Noch vor dem offiziellen Release des Trailers ist dieser nun nämlich per Leak aufgetaucht und verrät erste Details. Mutmaßlich stammt das Video von einem offiziellen YouTube-Kanal von PlayStation; bestätigt ist das aber nicht.

Während DICE im ersten Teil noch auf eine Einzelspieler-Kampagne verzichtete, soll im Sequel nun die bislang nicht erzählte Geschichte eines Soldaten thematisiert werden. Zwar wird eine Singleplayer-Kampagne in diesem Zusammenhang nicht explizit erwähnt, die Formulierung legt eine solche aber zumindest nahe.

Die Multiplayer-Schlachten sollen im Übrigen in jeder Ära der Sci-Fi-Franchise angesiedelt sein. Im Clip sind daher diverseste Charaktere aus verschiedenen Star-Wars-Produkten zu sehen. Auch wird ein Vorbesteller-Bonus erwähnt; Frühentschlossene sollen Bonus-Charaktere aus dem neuen Film "Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi" erhalten. Die formale Ankündigung erfolgt am 15. April auf dem Event in Florida.

