Bereits im kommenden Monat, wird es erstes Material zum mittlerweile ganz offiziell bestätigten Star Wars: Battlefront 2 zu sehen geben.

Bereits vor einiger Zeit wurde bestätigt, dass EA an dem Event "Star Wars Celebration" teilnehmen wird. Nun bekräftigte man die bisherigen Spekulationen, wonach man auf dieser Veranstaltung erstes Material zu Star Wars: Battlefront 2 zeigen wird.

Genauer gesagt wird das Spiel auf dem Panel "The Galaxywide Premiere of Star Wars: Battlefront 2" genauer vorgestellt. Am 15. April um 20:30 Uhr unserer Zeit soll der Trailer gezeigt werden. Ihr werdet die Möglichkeit haben, das Event online zu verfolgen.